غينتسبورغ: تكرار التطعيم بلقاح "سبوتنيك لايت" يقي من جميع سلالات فيروس كورونا

قال ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز "غاماليا" العلمي، إن إعادة التطعيم بعد التطعيم بلقاح "سبوتنيك V"، هي عملية آمنة تماما.

وذكر أن لقاح "سبوتنيك لايت" الذي يتألف من مكون واحد، هو الأنسب لتكرار التطعيم.

وأشار العالم الروسي، إلى أن تكرار التطعيم باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت"، سيرفع مستوى الأجسام المضادة، ويوفر الحماية ضد جميع طفرات كوفيد-19.

وأضاف: "يمكن إعادة التطعيم باستخدام سبوتنيك V، لا توجد مشاكل إطلاقا خلال ذلك. حاليا، تم تسجيل ما يسمى بإصدار اللقاح أحادي المكون، سبوتنيك لايت. وهو مخصص بما في ذلك لكي يرفع مستوى الأجسام المضادة بعد عملية التطعيم الأولى أو بعد الشفاء من المرض".

المصدر: سبوتنيك