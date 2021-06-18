بعد فيضانات غير مسبوقة.. إنقاذ 200 تمساح في القرم الروسية

تضرر حوض التماسيح في مدينة يالطا بجمهورية القرم الروسية جراء الفيضانات التي ضربت شبه الجزيرة في الأيام الأخيرة، لكن إدارته تمكنت من إنقاذ أكثر من 200 تمساح.

وقال مدير حوض التماسيح فيكتور جيلينكو في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الحوض تعرض لأضرار جسيمة، ولكن تمكن العاملون من إنقاذ جميع التماسيح.

وتم نقل جزء من التماسيح إلى حوض السمك في مدينة ألوشتا، بينما تم توزيع التماسيح الأخرى على السكان الذين وافقوا على إيوائها في منازلهم.

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وأكد جيلينكو أن الفيضان أغرق حوض التماسيح بالكامل، وأنه كان يقع بالقرب من نهر ديريكويكا المحلي.

وأضاف أن الأعمال جارية لضخ المياه من المبنى، ولكن من غير المعروف متى سيتسنى تشغيل حوض التماسيح من جديد.

المصدر: نوفوستي