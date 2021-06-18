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نائبة وزير الثقافة الروسي تزور المتحف القومي المصري بالفسطاط

أخبار روسيا

نائبة وزير الثقافة الروسي تزور المتحف القومي المصري بالفسطاط
السفارة الروسية في مصر
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استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط نائبة وزير الثقافة الروسي أولغا ياريلوفا، وذلك على هامش زيارتها لمصر في إطار فعاليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا.

وتضمنت الزيارة جولة داخل المتحف وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، للاطلاع على هذا الصرح العظيم وما يضمه من قطع أثرية متميزة.

وأعربت ياريلوفا عن اعجابها بأسلوب العرض المتحفي للقطع الأثرية، التي تروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور، وتطور نظام العرض المتحفي المتميز للمتحف والمدعم بالتقنيات الحديثة.

جدير الذكر أن ياريلوفا كانت قد قامت صباح اليوم بزيارة إلى منطقة آثار أهرامات الجيزة شاهدت خلالها هرم الملك خوفو من الداخل ومنطقة أبو الهول والبانوراما، حسب بيان عن سفارة موسكو بالقاهرة. 

المصدر: RT

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