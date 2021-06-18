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روسيا.. اللجنة المركزية تقترح إجراء الانتخابات على مدى 3 أيام

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روسيا.. اللجنة المركزية تقترح إجراء الانتخابات على مدى 3 أيام
Sputnik
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قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، إنه مع الأخذ بالاعتبار توصيات السلطات الصحية وكذلك رأي الجمهور، "نقترح عدم حصر الاقتراع بانتخابات سبتمبر، في يوم واحد".

وذكرت بامفيلوفا، أن لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، تقترح تنفيذ عملية الانتخابات في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل.

وأضافت: "الخيار الأمثل في الوضع الحالي، هو التصويت في الانتخابات خلال ثلاثة أيام".

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ونوهت بأن اللجنة تقترح إجراء التصويت في انتخابات مجلس الدوما والانتخابات الأخرى في "يوم التصويت الموحد" في غضون ثلاثة أيام، وبالذات من 17 إلى 19 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

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