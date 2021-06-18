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الدفاع الروسية: 54 طائرة أجنبية قامت بالاستطلاع قرب الأجواء الروسية خلال أسبوع

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الدفاع الروسية: 54 طائرة أجنبية قامت بالاستطلاع قرب الأجواء الروسية خلال أسبوع
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
طائرة استطلاع لحلف الناتو فوق البحر الأسود (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 54 طائرة أجنبية نفذت تحليقات استطلاعية قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

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وأشارت بيانات الوزارة التي أوردتها صحيفة "النجم الأحمر" يوم الخميس، إلى أن الرادارات الروسية رصدت تحليق 49 طائرة استطلاع و5 طائرات مسيرة خلال الفترة المذكورة.

وقالت وزارة الدفاع إن الرادارات كانت تتابع جميع تلك التحليقات، وأن القوات الروسية لم تسمح بانتهاك أجواء البلاد.

 

المصدر: "تاس"

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