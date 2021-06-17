سوبيانين: الوضع في موسكو فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا يتدهور بسرعة

أكد عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، الخميس، أن "الوضع في العاصمة موسكو فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كوفيد يتدهور بسرعة.

وقال: "هذه الديناميكيات غير متوقعة تماما.. أكثر من 60% من سكان موسكو إما أصيبوا بالمرض أو تم تطعيمهم، وهذه مناعة سكانية كبيرة، لذا لم نتوقع زيادة بل نقصانا في الإصابات، لكننا على الأرجح نواجه سلالات جديدة أكثر عدوانية وسريعة الانتشار".

وتابع: "وضعنا مختلف ببساطة ويتطلب حلولا مختلفة".

وأشار سوبيانين، إلى أنه "في غضون أيام، ارتفع عدد المصابين بالفيروس من 3 آلاف إلى 7"، منوها إلى أنه "وبحسب البيانات الأولية التي ستنشر غدا، فإن عدد الحالات سيكون أكثر من 9 آلاف إصابة".

وشدد على أن "هذا يعني زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف.. هذه ديناميكية هائلة لم نشهدها حتى في فترات المرض السابقة".

من جهته، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن "معدل الإصابة بفيروس كوفيد في روسيا ارتفع بنسبة 30% خلال أسبوع".

وجاءت تصريحات المسؤولين الروس خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" لهيئة رئاسة مجلس التنسيق التابع للحكومة الروسية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT