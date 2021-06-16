موسكو: بذلنا قصارى جهدنا من أجل أن تخرج قمة بوتين-بايدن بنتائج إيجابية

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا في إطار التحضير للقمة مع الولايات المتحدة، بذلت قصارى جهدها لتنتهي بشكل إيجابي.

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وقبيل انعقاد أول قمة بين بوتين وبايدن، صرّح ريابكوف قائلا: "اليوم، يوم مهم للغاية. قائدا روسيا والولايات المتحدة يجتمعان في جنيف. والعالم يتابع هذا الحدث باهتمام كبير. الجانب الروسي بذل، عند التحضير للقمة، قصارى جهده لتكون إيجابية، وأن تتوج بنتائج من شأنها أن تسمح بوقف المزيد من التدهور في العلاقات الثنائية، وبدء حركة صعود إلى الأعلى".

المصدر: نوفوستي