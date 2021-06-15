الكرملين يدعو مواطني روسيا إلى الإقبال على التطعيم ويؤكد أنه السبيل الوحيد لمكافحة الوباء

أعرب الكرملين عن عدم رضاه على وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، وأكد أنه السبيل الوحيد للتصدي لهذا التهديد غير المسبوق.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن من المناسب الآن الحديث عن تدابير لتحفيز التطعيم.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين غير راض على وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا، لكنه يؤكد أنه طوعي.

وقال: "يجب أن نكون جميعا غير راضين على معدل التطعيم. هذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الوباء. لا توجد وسيلة أخرى"، مشيرا إلى أن التطعيم ليس حلا سحريا، ولكنه الحل الوحيد لتوفير الحماية للأفراد والمجتمع.

المصدر: RT