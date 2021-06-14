بوتين يهنئ بينيت بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد، نفتالي بينيت، بمناسبة توليه منصبه هذا، مشيرا إلى أن التعاون البناء يلبي المصالح الأساسية لشعبي البلدين.

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وورد في تهنئة للرئيس الروسي نُشرت على موقع الكرملين في الإنترنت: "المحترم السيد بينيت، أرجو أن تتقبلوا التهاني الصادقة بمناسبة توليكم منصب رئيس وزراء دولة إسرائيل".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العلاقات بين البلدين تتسم بطابع ودي، معربا عن توقعه أن تسهم أنشطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد في زيادة تطوير التعاون الثنائي البناء في جميع المجالات.

ولفت بوتين إلى أن ذلك "يلبي بلا شك المصالح الجوهرية لشعوبنا، ويتماشى مع توطيد السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".

وتمنى بوتين لرئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي الجديد تحقيق نجاحات جديدة في أنشطة الحكومة، وموفور الصحة والرفاهية.

المصدر : نوفوستي