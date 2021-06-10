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وفاة النائبة في مجلس الدوما الروسي لاريسا شويغو

أخبار روسيا

وفاة النائبة في مجلس الدوما الروسي لاريسا شويغو
Sputnik
نائبة مجلس الدوما الروسي، لاريسا شويغو، أرشيف
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توفيت اليوم الخميس في موسكو النائبة في مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، لاريسا شويغو، وهي شقيقة وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

ونقل المكتب الصحفي لكتلة حزب "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، التي كانت لاريسا شويغو عضوة فيها، عن تصريح رئيسها، سيرغي نيفيروف: "أعبر عن تعازيي العميقة لأقرباء لاريسا شويغو".

ولم يقدم نيفيروف أي تفاصيل حول سبب وفاة لاريسا شويغو.

وولدت لاريسا شويغو في 21 يناير عام 1953. وكانت تحتل منصب نائب رئيس لجنة الرقابة والتنظيم في مجلس الدوما الروسي من حزب "روسيا الموحدة".

المصدر: نوفوستي

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