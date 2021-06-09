واشنطن تدين إدراج القضاء الروسي أجهزة نافالني على قائمة المنظمات المتطرفة

دانت وزارة الخارجية الأمريكية حكما أصدره القضاء الروسي صنف المنظمات المرتبطة بالناشط الروسي أليكسي نافالني متطرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له، إن بلاده تدين قرار تصنيف القضاء الروسي 3 منظمات مرتبطة بنفالني متطرفة.

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وأضاف: "بهذا الإجراء جرمت روسيا فعليا إحدى الحركات السياسية المستقلة القليلة المتبقية في البلاد".

وأدرجت محكمة مدينة موسكو الأربعاء ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" و"مؤسسة حماية حقوق المواطنين"، ومقر نافالني على قائمة الجماعات المتطرفة.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة الماضي على قانون يحظر خوض الانتخابات بمختلف مستوياتها على المتورطين في أنشطة المنظمات المتطرفة.

وقضت محكمة في موسكو في الـ2 من فبراير الماضي بالسجن ثلاث سنوات ونصف لنافالني مع النفاذ في قضية اختلاس سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ.

وحضر ممثلون عن عدد من السفارات الأجنبية إلى مقر المحكمة في تحرك وصفته الخارجية الروسية بأنه تدخل في الشأن الروسي "يفضح الغرب به مساعيه لردع روسيا".









المصدر: "رويترز" + RT