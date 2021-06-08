دبلوماسي روسي: الناتو يفرض على روسيا أجندات الحرب الباردة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن حلف الناتو يفرض على روسيا أجندات الحرب الباردة، التي كان من الضروري أن تبقى في القرن الماضي.

وقال غروشكو خلال منتدى "قراءات بريماكوف" اليوم الثلاثاء، إن "الوضع العسكري (في أوروبا) يتدهور، وهناك من يتسببون بتدهوره بشكل مفتعل".

وتابع قائلا إن "الحرب الباردة كان يجب أن يولّي زمنها، لكن الناتو لم يتمكن من التكيف مع الواقع الجديد في مجال الأمن، وعاد إلى أصوله، أي ضرورة حماية أعضائه من الخطر من الشرق".

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وأضاف أنه "الآن تفرض على روسيا الأجندة التي كان يجب أن تبقى في الخمسينات من القرن الماضي".

يذكر أن حلف الناتو سيناقش العلاقات مع روسيا خلال قمته في 14 يونيو، حسبما أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي قال أيضا إن موقف الناتو تجاه روسيا يتمثل في ضرورة "ردعها" مع الحفاظ على الحوار معها في الوقت ذاته.

المصدر: نوفوستي