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بوتين يدعو لتحديث شبكات الضمان الاجتماعي في روسيا

أخبار روسيا

بوتين يدعو لتحديث شبكات الضمان الاجتماعي في روسيا
Sputnik Sergey Ilyin
الرئيس ااروسي فلاديمير بوتين
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى تحديث شبكات الضمان الاجتماعي في البلاد.

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وخلال لقاء عقده عبر الفيديو مع ممثلي المنظمات الاجتماعية، أشار بوتين إلى أن تجربة مكافحة فيروس كورونا أظهرت فعالية التضامن الاجتماعي في حل حتى المشاكل الصعبة.

وأضاف رئيس الدولة: "وفي هذا الحوار المباشر والتعاون، يتعين علينا أن نجعل جميع شبكات الضمان الاجتماعي في بلادنا أكثر حداثة واستهدافا، وبناء كل الإجراءات والتشريعات بحيث تلبي بأكبر قدر ممكن مصالح وتطلعات ومتطلبات المواطنين الذين هم الأحوج إلى المساعدة والاهتمام والرعاية".

المصدر: "نوفوستي"

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