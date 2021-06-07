الكرملين يوضح لماذا لم يأت أمير قطر إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

نفى الكرملين ما تردد من أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ألغى حضوره إلى منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بسبب عدم إمكان عقد لقاء شخصي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي على سؤال عما إذا كانت التقارير التي تفيد بأن أمير قطر لم يأت إلى المنتدى لاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، لأنه لم يتسن التوافق على اجتماع شخصي مع الرئيس الروسي، بالقول: "بالطبع لا. أنتم تعلمون أن بعض القيود لا تزال سارية في مختلف بلدان العالم، بما في ذلك هنا. هذه القيود ببساطة لم تسمح بزيارة عمل كاملة لقيادة قطر إلى الاتحاد الروسي. بمجرد أن تسمح الظروف، ستجري هذه الزيارة بالتأكيد".

المصدر: نوفوستي