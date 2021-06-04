بوتين يدعو للتخلي عن "الكيل بمكيالين" عند التعامل مع أحداث متشابهة في دول مختلفة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، إلى التخلي عن "المعايير المزدوجة" والكيل بمكيالين عند التعامل مع أوضاع مماثلة في بلدان مختلفة.

وجاءت دعوة بوتين خلال تعليقه على كيفية التعامل مع المتظاهرين في بيلاروس والولايات المتحدة، حيث أكد الزعيم الروسي أن الدول التي تقدم نفسها على أنها "دول ديمقراطية" تشهد نفس التعامل مع المتظاهرين والمعارضين.

وأضاف بوتين ساخرا أن "الدول الديمقراطية" تستخدم "رصاصا مطاطيا ديمقراطيا" يصيب أعين المتظاهرين.

يذكر أن بوتين قال في فبراير المنصرم، خلال اجتماع مع رؤساء الكتل في مجلس الدوما، إن الغرب يتبع معايير مزدوجة في أوكرانيا ودول أخرى، مضيفا أن ذلك لن يكون على حساب روسيا.

المصدر: RT