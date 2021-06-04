الكرملين: الرئيس بوتين عاد إلى العمل بشكل طبيعي ولكن ليس بشكل كامل

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين عاد للعمل بشكل طبيعي بعيدا عن الإنترنت، ولكن ليس بشكل كامل.

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وفسر بيسكوف ذلك بالقول إن هذه العودة تتميز بأنها سلسة، وذلك لأن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد.

وقال بيسكوف في معرض إجابته على سؤال حول موعد عودة الرئيس إلى وضع "أوف لاين" والعمل بشكل طبيعي: " كما ترون، هو عاد بالفعل إلى نظام أوف لاين ولكن ليس بالكامل. فالوباء على أي حال لم ينته بعد، لذا فهذه عودة سلسة إلى الوضع السابق قدر الإمكان، عودة مائة بالمائة إلى الوضع السابق. أنتم ترون نحن كما لو أننا أوف لاين، لكن مع ذلك لا زلنا نلتزم ببعض التقييدات، والجميع في الأقنعة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يلتزم ايضا بالقيود الضرورية في هذه الظروف.

المصدر: نوفوستي