وكالة الفضاء الروسية تكشف موقف بوتين من مقترح بناء محطة روسية مدارية جديدة

كشف دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" موقف الرئيس الروسي من مقترح الوكالة بناء محطة فضاء مدارية روسية خاصة.

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وصرح روغوزين بأن الرئيس بوتين تعامل عموما إيجابيا مع مقترح الشركة الحكومية بشأن إقامة محطة خدمة مدارية روسية، "لكن القضية تكمن في التفاصيل".

وأفيد في وقت سابق بأن روسيا ستخرج من مشروع محطة الفضاء الدولية اعتبارا من عام 2025، وتبدأ في بناء محطتها المدارية الجديدة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء "نوفوستي" على هامش أعمال منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي، قال روغوزين: "موقف الرئيس بشكل عام إيجابي تجاه مقترحنا. لكن القضية تكمن في التفاصيل"، لافتا إلى أن بناء محطة جديدة في مدار على خطوط العرض العالية يمكن أن يتم بنهاية عام 2025، وأوائل عام 2026.

وقال المسؤول بهذا الشأن: نتوقع أن يحدث تداخل في العمل مع العمر التشغيلي لمحطة الفضاء الدولية مع تشييد المحطة الجديدة، بمثل ما كان مع محطة مير ومحطة الفضاء الدولية. إلى متى سيستمر هذا التداخل، سنة، سنتان، لا يزال السؤال قائما".

المصدر: نوفستي