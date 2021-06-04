ديميترييف يكشف دور شركات الأدوية الكبرى في الحملة المضادة للقاح "سبوتنيك V"

صرح كيريل ديميترييف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، بأن ممثلي ما يسمى بـ"الأدوية الكبرى" ودوائر سياسية مناهضة لروسيا يعملون كعملاء للحملة الإعلامية ضد لقاح "سبوتنيك V".

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ولفت ديميترييف في مقابلة مع قناة تلفزيون "إر بي كا" إلى أن هذه الحملة بدأت حتى قبل تسجيل العقار الروسي "سبوتنيك V" بتصريحات "عبثية" حول سرقة تكنولوجيا إنتاجه، مضيفا أنه "منذ البداية، كانت هناك حملة هادفة إلى تقويض الثقة في فعالية اللقاح بهذا الإنجاز العظيم لعلمائنا".

وأشار رئيس الصندوق الروسي إلى أن الهجمات على "سبوتنيك V" تجري في المقام الأول في الصحافة الأنجلوساكسونية.

وشدد ديميترييف على أنه "رغم هذه المعارضة، نجحنا في نقل وجهة نظرنا، بما في ذلك من خلال منصات اللقاح في شبكات التواصل الاجتماعي".

ورأى أن الحملة ضد العقار الروسي تهدف، من بين أمور أخرى، إلى تقليل معدل التطعيم في البلاد.

يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد – 19"، طوره مركز أبحاث غاماليا للبيولوجيا المجهرية، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V".

وحتى الآن جرت الموافقة على العقار في 66 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.2 مليار نسمة.

ويؤكد الصندوق الروسي للاستثمار المباشر ومركز "غاماليا" المتخصص في الأوبئة، أن فعالية هذا اللقاح بلغت بعد تحليل بيانات 3.8 مليون روسي تطعموا به 97.6%، وهي أعلى من النسبة التي نشرتها مجلة "لانسيت" الدولية في وقت سابق.

المصدر: نوفوستي