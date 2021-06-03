التحضيرات لإقامة الألعاب العسكرية الدولية - 2021 تدخل مرحلتها الختامية

عقد 3 يونيو الجاري في متنزه "باتريوت" العسكري الوطني بضواحي موسكو المؤتمر الدولي الثالث بمشاركة الدول المنظمة لألعاب "أرمي – 2021" العسكرية الدولية.

وشارك في أعمال المؤتمر 12 وزارة دفاع من أرمينيا، الجزائر، بيلاروس، فيتنام، كازاخستان، إيران، الصين، قطر، صربيا، أوزبكستان، منغوليا وروسيا.

إقرأ المزيد

وحضر المؤتمر كذلك الضباط الذين يمثلون السلك الدبلوماسي العسكري في 27 بلدا أسيويا وأوروبيا وأمريكيا وإفريقيا.

وقد أعرب عن الرغبة في المشاركة بـ"أرمي – 2021" نحو 277 فريقا عسكريا تمثل ما يزيد عن 40 بلدا.

وتشارك لأول مرة في "أرمي – 2021" 4 بلدان وهي إندونسيا والسعودية وبيرو وبركينا فاسو.

وقد تولت 11 بلدا بالتعاون مع روسيا تنظيم ألعاب "أرمي – 2021" العسكرية الدولية. وستقام في أراضيها 21 مسابقة.

وستقام ألعاب "أرمي – 2021" في الفترة ما بين 22 أغسطس و4 سبتمبر المقبل. وسيتضمن برنامج الألعاب العسكرية 34 مسابقة عسكرية دولية. أما روسيا فتستضيف 16 مسابقة. وستُجري كل من الصين وبيلاروس و وإيران 3 مسابقات في أراضيها. وتستضيف كل من فيتنام وكازاخستان وأوزبكستان مسابقتين.

أما كل من الجزائر وأرمينيا وصربيا وقطر فتستضيف مسابقة عسكرية دولية واحدة.

وستقام مسابقات الألعاب العسكرية الدولية لأول مرة في الجزائر وأرمينيا وصربيا وفيتنام.

يذكر أن روسيا شغلت المرتبة الأولى في الألعاب العسكرية الدولية عام 2020 واحتلت بيلاروس المكانة الثانية. أما المركز الثالث فشغلته أوزبكستان. وفازت روسيا آنذاك في 25 مسابقة عسكرية.

وشارك نحو 156 فريقا في 30 مسابقة لألعاب – 2020 .

المصدر: RT