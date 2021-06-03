زاخاروفا تروي كيف تراجعت هيئة الإذاعة البريطانية عن المشاركة في إفطار عمل بمنتدى بطرسبورغ

روت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ملابسات سحب صحفيي "بي بي سي" مشاركتهم في إفطار عمل لممثلي وسائل الإعلام المعتمدة في روسيا كعملاء أجانب.

إقرأ المزيد

وقالت زاخاروفا في إيضاح ما جرى: "نقطة مثيرة للاهتمام عمن ولمن ومن أين التضييق: نحن ننظم هذا الإفطار، وكل شيء مفتوح، تفضلوا، اعتمدوا الدعوات وما إلى ذلك. تتصل بنا البي بي سي:(نود المشاركة). ونحن نقول:(بالطبع، تفضلوا). (وفروا مكانا)".

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الروسية قائلة: أنه مع ذلك عشية إفطار العمل، اتصل أحد العاملين في "بي بي سي"، مستوضحا ما إذا كانت "بي بي سي" ستشارك بالفعل أم لا في هذا الحدث، مشيرة إلى أن "معيد الاتصال من بي بي سي كان ذاته الشخص الذي ظهر أول مرة، قال إن قلة معرفته باللغة لم تسمح له بفهم الشكل التنظيمي للفعالية، وهو مضطر إلى التراجع عن مشاركته في الحدث".

وشددت زاخاروفا في معرض تعليقها على ما حصل، على أن وزارة الخارجية الروسية تظهر "الانفتاح المطلق والاحترام"، وتفعل كل شيء لجعل الحصول على المعلومات متاحا، مضيفة "لا داعي فقط لأن تُقدم مثل هذه القصص في وقت لاحق على أن شخصا ما لم يتح له المجال" .

وكانت وزارة الخارجية بالاشتراك مع محموعة "روسيا اليوم" الإعلامية قد نظمت مأدبة إفطار لممثلي وسائل الإعلام الأجانب في روسيا، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي. وحضر المناقشة رئيس جمعية المراسلين الأجانب السيد أديب عبدي ودبلوماسيون وصحف أوروبية.

المصدر: نوفوستي