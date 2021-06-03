الخارجية الروسية ترفض اتهامات الغرب بالتمييز ضد وكلاء الإعلام الأجنبي

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، أن موسكو ترفض الاتهامات بوجود تمييز في روسيا ضد وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية.

إقرأ المزيد

وفي حديث خلال إفطار عمل مكرس لوكلاء وسائل الإعلام في روسيا، نظم في إطار فعاليات منتدى سان بطرس بورغ الاقتصادي الدولي، أوضحت زاخاروفا أن القانون المقابل ظهر كرد على الإجراءات الأمريكية ضد وسائل الإعلام الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "لم يترك لنا شركاؤنا الغربيون أي خيار آخر"، مضيفة في هذا الصدد أن وجهة نظرة عامة لوحدها كفيلة لمعرفة أن القانون الروسي أكثر ليبرالية من نظرائه الأجانب.

وعلقت زاخاروفا بهذذا الشأن قائلة: "سنبذل قصارى جهدنا لدحض هذه المعلومات حين يقولون إن وسائل الإعلام الأجنبية في بلادنا لا تتمتع بنفس الحقوق التي تتمتع بها وسائل الإعلام الأخرى. هذا ليس صحيحا .. نواصل العمل مع الجميع" .

يُشار إلى أن منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يعقد في عام 2021 في الفترة من 2 إلى 5 يونيو في شكل مباشر.

وكان تم تحديد وضع الوكيل الأجنبي لوسائل الإعلام التي تتلقى مساعدة مالية من دول أو منظمات أجنبية في روسيا في عام 2017.

وجاءت التعديلات التي أدخلت على وضع وكلاء وسائل الإعلام الأجنبية، ردا قسريا على المضايقات التي تمارس على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة، وعلى وجه الخصوص اعتبار شركاء أرتي أميركا وشركاء سبوتنيك بمثابة عملاء أجانب.

المصدر: نوفوستي