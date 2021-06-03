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بيسكوف: عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة إلى العمل أمر وارد

أخبار روسيا

بيسكوف: عودة سفيري روسيا والولايات المتحدة إلى العمل أمر وارد
Sputnik
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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لم يستبعد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن يستأنف السفيران الروسي والأمريكي عملهما في عاصمتي البلدين بعد اجتماع زعيمي روسيا والولايات المتحدة في جنيف.

وجاء تصريح بيسكوف خلال حديثه مع صحيفة "إزفستيا"، حيث أكد أن عودة السفيرين "قد تكون، كما أنها قد لا تكون".

وتم استدعاء السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف إلى موسكو للتشاور منتصف مارس الماضي بعد تصريحات جو بايدن المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد روسيا في 15 أبريل، تم استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان إلى الكرملين واقترح يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي على السفير أن يسافر إلى واشنطن للتشاور.

المصدر: "إنترفاكس"

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