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روسيا: نعتبر أنشطة بعض دول الغرب تهديدا لأمننا القومي

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روسيا: نعتبر أنشطة بعض دول الغرب تهديدا لأمننا القومي
Sputnik
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي.
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أكد مجلس الأمن الروسي أن سياسة بعض دول الغرب الرامية إلى تقويض وحدة روسيا وزعزعة استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية فيها، تعد أحد التحديات والتهديدات الجديدة للأمن القومي.

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وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الأمن الروسي، يفغيني أنوشين، بمناسبة الذكرى الـ29 لإنشاء هذه المؤسسة: "يولي مجلس الأمن الروسي أهمية أساسية لوضع إجراءات حكومية تهدف إلى القضاء على التحديات والتهديدات الجديدة للأمن القومي".

وأوضح أنها متعلقة بـ"الطرف والإرهاب الدوليين، والجريمة المنظمة، وكذلك سياسة بعض دول الغرب الرامية إلى تقويض وحدة روسيا ووحدة أراضيها وزعزعة استقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في البلاد بما في ذلك باستخدام تكنولوجيا الثورات الملونة".

كما أكد أن مجلس الأمن الروسي يركز على قضايا الاستعداد للدفاع المسلح لروسيا، إضافة إلى العمل على ضمان الأمن الاقتصادي.

المصدر: وكالات روسية

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