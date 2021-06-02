منظومات "إسكندر" الروسية تزود بصواريخ "شبحية"

سيتم تزويد منظومات "إسكندر أم" التكتيكية الروسية بصواريخ "شبحية" ذات قدرة عالية على المناورة والمرونة أمام مضادات العدو، حسبما أوردت صحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الأربعاء.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ "يستحيل رصدها عمليا، بينما يستطيع هذا السلاح أن ينفذ مناورات بالغة التعقيد، ما يمكنه من تفادي صواريخ العدو المعترضة وإصابة الأهداف الأرضية بدقة متناهية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ الجديد الذي بدأت أعمال تطويره في عام 2016 وجرى اختباره في الأول في عام 2020، قادر على إصابة الأهداف على مسافة تصل 500 كم.

وفي نوفمبر عام 2020 أكد قائد قوات الصواريخ والمدفعية الروسية ميخائيل ماتفييفسكي أن "إسكندر أم" ستبقى منظومة أساسية في هذا النوع من القوات المسلحة الوطنية حتى عام 2030 على أقل تقدير، مع أنه أشار إلى وجود قدرات علمية لتطوير أسلحة بديلة عنها.

المصدر: "إزفيستيا"