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وزير الصحة الروسي: فعالية "سبوتنيك V" تفوق 96% و18 مليون روسي تلقوا الجرعة الأولى منه

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي: فعالية
Sputnik Evgeniy Biyatov
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من فيروس كورونا تتجاوز 96%، مشيرا إلى تنامي عدد الراغبين في الحصول عليه.

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وقال موراشكو في تصريحات متلفزة أدلى بها على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "نسبة فعالية لقاح سبوتنيك V تشكل اليوم أكثر من 96%".

وكشف الوزير أن 18 مليون مواطن روسيا قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، مشيرا إلى تنامي عدد الراغبين في تحصين أنفسهم من عدوى كورونا.

يذكر أن لقاح "سبوتنيك V" الذي صممه خبراء مركز "غاماليا" العلمي التابع لوزارة الصحة الروسية، بدعم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، تم تسجيله في روسيا بصورة رسمية في أغسطس عام 2020. وحتى الآن تم تسجيل هذا اللقاح الروسي في 66 دولة، يتجاوز عدد سكانها الإجمالي 3,2 مليار نسمة.

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"

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