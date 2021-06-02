مركز "فيكتور" الروسي المختص يؤكد: لقاح "إيبيفاك كورونا" يعطي مناعة لمدة عام

أعلن رينات ماكسيوتوف، المدير العام لمركز "فيكتور" الروسي للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المناعة بعد التطعيم بلقاح "إيبيفاك كورونا" ستبقى لمدة عام.

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وقال ماكسيوتوف متحدثا أمام مجلس الاتحاد الروسي: "مبدئيا نحن نقول إن المناعة سيتم الاحتفاظ بها في غضون عام".

ولفت الخبير إلى أن مثل هذه الاستنتاجات أصبحت ممكنة بفضل دراسة مناعة المجموعة الأولى من المتطوعين الذين تم تطعيمهم بلقاح "إيبيفاك كورونا" الروسي قبل تسعة أشهر.

وقال ماكسيوتوف بهذا الشأن: "لقد اجتاز متطوعونا الأوائل فترة تسعة أشهر بعد التطعيم، ونرى أن المناعة لا تزال على مستوى عالٍ إلى حد ما".

المصدر: تاس