محافظ المدينة: قاعات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي تخضع للمعالجة بـ"الضباب البارد"

أعلن محافظ بطرسبورغ الروسية، ألكسندر بيغلوف. أن كل المواقع التي سينعقد فيها منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعملية التعقيم باستخدام رذاذ مطهر "الضباب البارد" ابتكره علماء روس.

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وقال:" بالطبع سيتم إعداد كل المطهرات اللازمة، كما سيتم توزيع الكمامات الواقية المجانية على المشاركين في المنتدى وضيوفه بكميات مطلوبة. وقد تم تزويد قاعات المنتدى وغيرها من قاعات مركز "أكسبوفوروم" حيث سينعقد المنتدى بمعدات وأجهزة تطهير الهواء. أما منظومة التهوية المركزية فركبت فيها فلترات معقمة.

وسيستخدم المشاركون سماعات وحيدة الاستخدام.

وسيتم تنظيف وتعقيم القاعات والغرف وغيرها من الأماكن العامة قبل بدء العمل وبين اجتماع وآخر وبعد انتهائها.

وستستخدم كذلك تكنولوجيا "الضباب البارد" التي ابتكرها علماء بطرسبورغ.

يذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي سيعقد في 2 – يونيو الجاري بمركز "أكسبوفوروم" في بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي