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بوتين: روسيا تخرج شيئا فشيئا من أزمة كورونا لكن المخاطر الناجمة عنها ما زالت قائمة

أخبار روسيا

بوتين: روسيا تخرج شيئا فشيئا من أزمة كورونا لكن المخاطر الناجمة عنها ما زالت قائمة
Sputnik Sergey Ilyin
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا في طريقها إلى الخروج من أزمة كورونا، مع أنه أشار إلى بقاء المخاطر الناجمة عن الجائحة.

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وفي مستهل لقاء أجراه عبر الفيديو، بمناسبة العيد الدولي لحماية الأطفال، مع عائلات تم تقليدها بوسام "مجد الوالدين"، قال بوتين: "للأسف ما زالت المخاطر الناجمة عن الجائحة قائمة حتى الآن. ومع أننا نخرج تدريجيا من هذا الوضع، إلا أن هناك ما يكفي من المخاطر ومباعث القلق".

ومنذ العام 2008، يتم منح وسام "مجد الوالدين" في روسيا لعائلات تعيل أو تتبنى سبعة وأكثر من هذا العدد، من الأطفال، وذلك تكريما لمساهمة هذه العائلات في تعزيز مؤسسة الأسرة في البلاد.

المصدر: "تاس"

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