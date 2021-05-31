الأمن الروسي يوقف نشاط نحو 100 صانع سلاح غير شرعي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية الروسي عن اكتشافها نحو 100 صانع سلاح سري، ومصادرة 385 قطعة سلاح خلال عملية شملت 25 منطقة من البلاد.

وقال مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية في بيان له اليوم الاثنين: "قام الأمن الفيدرالي بالتعاون مع وزارة الداخلية والحرس الوطني، بقمع الأنشطة الإجرامية لـ96 شخصا.. متورطين في تعديل الأسلحة المخصصة للمدنيين، بهدف تحويلها إلى قتالية، في ورش عمل سرية، وبيع تلك الأسلحة".

وحسب البيان، تم سحب 385 قطعة من الأسلحة النارية من الإنتاج المحلي والأجنبي، من التداول غير القانوني، كما تم وقف نشاط 29 ورشة عمل سرية لتحديث الأسلحة وتصنيع الذخيرة.

وذكر البيان أنه تم تنفيذ عملية خاصة واسعة النطاق في وقت سابق من الشهر الحالي في العاصمة موسكو و24 إقليما ومقاطعة روسية أخرى.

Sputnik

المصدر: وكالات