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إصابة طفلة وعنصر أمن جراء إطلاق نار في يكاترينبورغ الروسية

أخبار روسيا

إصابة طفلة وعنصر أمن جراء إطلاق نار في يكاترينبورغ الروسية
Ural Mash
حادث إطلاق نار وقع في مدينة يكاترينبورغ الروسية
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أصيب شخصان هما طفلة وعنصر من الحرس الوطني الروسي جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة يكاترينبورغ الروسية، اليوم الأحد.

وقال مصدر في أجهزة الأمن، لوكالة "نوفوستي" الروسية إن رجلا أطلق النار من نافذة شقته في أحد المنازل في المدينة، ما أسفر عن إصابة طفلة (تم تحديد هويتها) وأحد أفراد الحرس الوطني". وأضاف المصدر أن الجريجين يتلقان الخدمات الطبية اللازمة.

فيما كشف مصدر طبي محلي أن المصابين نقلا إلى المستشفى، مضيفا أن حالة الطفلة "حرجة".

يتبع..

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