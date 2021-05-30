خبير أمريكي تحدث عن الغواصة الروسية "مدمرة المدن"

كشف الخبير العسكري الأمريكي بيتر سوتشيو، في مقالة نشرتها مجلة National Interest، عن بعض خواص الغواصات الروسية من مشروع 955 "بوريه".

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وذكر الصحفي أن غواصة "الأمير أوليغ" النووية المستحدثة من هذا المشروع ستنطلق في رحلتها التجريبية في الشهر القادم، وذلك بعد إطلاقها في يوليو عام 2020.

ولفت سوتشيو إلى أن غواصة "الأمير فلاديمير"، من المشروع ذاته، دخلت الخدمة في الأسطول الحربي الروسي في يونيو الماضي، موضحا أنها تمثل الجيل الرابع من الغواصات النووية التي تم بناؤها لسد احتياجات القوات البحرية الروسية. وأشار الصحفي إلى أن الوظيفة الرئيسية لهذا النوع من الغواصات هي تدمير مدن العدو حتى في حالة القضاء على سائر القوى النووية للبلاد.

وتستخدم روسيا حاليا أربع غواصات من مشروع "بوريه 955/955 أ، كما هناك ثلاث غواصات أخرى من هذا النوع لا تزال قيد البناء، وتقدر كل منها على حمل 16 صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز "بولافا".

المصدر: "نوفوستي"