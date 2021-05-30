إصابة طفلتين جراء انفجار منصة ألعاب في مدينة روسية (فيديو)

أصيبت طفلتان بجروح حرجة جراء سقوطهما من منصة للقفز "الترامبولين" بمدينة بارناؤول الروسية بعد انفجارها نتيجو لارتفاع الضغط الجوي.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة المحلية، اليوم الأحد: "أصيبت طفلتان من مواليد عام 2017 جراء حادث وقع بالقرب من مركز "رايون" التجاري.

وقامت فرق الإنقاذ بنقل الطفلتين إلى المستشفى.

ويقيم الأطباء الحالتين الصحيتين للطفلتين على أنهما حالة حرجة، وحالة حرجة للغاية. وحاليا يحري توفير الرعاية الطبية الطارئة للطفلتين ويتم تنفيذ كل الإجراءات الطبية الضرورية".

وبدأت لجنة التحقيق الروسية التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس