افتتاح محطة قطارات جديدة في موسكو

شارك عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، والمدير العام لشركة "سكك الحديد الروسية"، أوليغ بيلوزيوروف، اليوم السبت، في مراسم افتتاح محطة "فوستوتشني" ("الشرقي") للقطارات في موسكو.

وقال سوبيانين أثناء مراسم افتتاح محطة القطارات الجديدة: "نشهد اليوم حدثا هاما. ويحدث اليوم وذلك لأول مرة منذ 100 عام افتتاح محطة شاملة للقطارات توحد خطي كورسك لسكك الحديد ومحطة مترو الأنفاق ومحطة حلقة موسكو المركزية. وينشئ كل ذلك محور نقل كبير يسمح للركاب الذين يصلون إلى موسكو بالوصول إلى وجهاتهم بوقت أسرع".

وأضاف: "إنه بشكل عام مشروع إيجابي بالنسبة لسكان موسكو وضيوفها".

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من جانبه قال المدير العام لشركة "سكك الحديد الروسية، أوليغ بيلوزيوروف: "إن محطة القطارات الجديدة هي النوعية الجديدة والموقف الجديد والمجموعة الجديدة من الخدمات. وكل شيء جديد هنا".

ومن المتوقع أن يسمح افتتاح المحطة الجديدة للقطارات في العاصمة الروسية بتقليل ​الضغط على محطة "كورسكي" للقطارات بموسكو بنسبة 35%. كما سيتم تقليل الضغط على محطات مترو الأنفاق المحيطة بها.

المصدر: نوفوستي