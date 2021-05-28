وزير الصحة الروسي: لقاح "سبوتنيك V" آمن للحوامل

أعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الجمعة، أنه تم استلام بيانات حول سلامة لقاح "سبوتنيك V" للحوامل، مشيرا إلى أن تغييرات تجري على تعليمات الاستخدام.

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وقال موراشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم استلام بيانات السلامة الخاصة بالنساء الحوامل".

وأوضح وزير الصحي الروسي، أنه يتم حاليا إجراء تغييرات على تعليمات الاستخدام لهذه الفئة.

وكان مركز غاماليا الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، أكد أنه لم تكن هناك آثار جانبية خطيرة من التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" بين النساء الحوامل.

المصدر: "سبوتنيك"