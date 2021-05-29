مكب إطارات مستعملة يشكل تحديا لسلطات مدينة روسية (فيديو)

أعلنت سلطات مدينة خانتيمانسيسك بسيبيريا أنها تخطط لإزالة مكب الإطارات المطاطية المستعملة في منطقة (نيجني فارتوفسك) التابعة لدائرة خانتي مانسي ذات الحكم الذاتي خلال 5 أعوام قادمة.

أفاد بذلك النائب الأول لمدير إدارة استخدام التربة والمواد الطبيعية في المنطقة، يغور زبرودوف.

يذكر أن شركة "إيكوس" من مدينة توبولسك في مقاطعة تيومين الروسية عقدت في أكتوبر عام 2019 مع إدارة المأمورين القضائيين اتفاقية تنظيف المكب المذكور من الإطارات المطاطية المستعملة.

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واعتزمت الشركة سحب 30 ألف متر مكعب للنفايات من منطقة مساحتها 1.7 مليون هكتار لغاية مايو عام 2021. لكنها تمكنت من إتلاف 3.5 ألف متر مكعب من النفايات فقط بسبب انتشار وباء فيروس كورونا في المنطقة.

وقال، زبرودوف في اجتماع عقده مع السكان المحليين حيث نوقشت المشاكل البيئية في المنطقة أن فترة تحقيق مشروع إتلاف كل الإطارات قد تبلغ 5 أعوام. وحسب زبرودوف، فإن إدارته تبحث عن مستثمرين إضافيين بغية تسريع عملية إتلاف النفايات.

ويفترض أن تتولى شركة "غاز إينيرغو ستروي" المحلية تحقيق المشروع عن طريق معالجة الإطارات المطاطية وتحويلها إلى الوقود للأفران والمعادن.

يذكر أن فرع الجبهة الشعبية الروسية في مدينة (يوغرا) كانت قد أبلغت في صيف عام 2017 المجتمع عن وجود مكب إطارات مطاطية يبعد 150 مترا عن حدود مدينة (نيجني فارتوفسك) حيث توجد نحو مليون إطار مطاطي في منطقة تبلغ مساحتها 16 هكتار.

وبتت محكمة مدينة (نيجني فارتوفسك) بالقضاء على المكب وأجبر المأمورون القضائيون الشركة المسؤولة عن صيانة المكب غير الشرعي على إزالته.

المصدر: تاس