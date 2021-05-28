ستيفن سيغال سينضم إلى حزب "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة "

قال المكتب الصحفي لحزب "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة"، إن الممثل السينمائي العالمي المعروف، ستيفن سيغال، سينضم رسميا غدا السبت إلى هذا الحزب.

وذكر المكتب الصحفي، أنه سيتم غدا تسليم سيغال، بطاقة عضوية الحزب.

وأضاف مصدر في المكتب الصحفي، في حدييث لمراسل "نوفوستي": "في السابق ، كان سيغال عضوا في حزب " في سبيل الحقيقة" بزعامة زاخار بريليبين، والآن انضم مع بقية أعضاء هذا الحزب إلى روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة".

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وذكر المصدر، أن سيغال سيستمر في العمل في مجال الدفاع عن القضايا المتعلقة بحماية الطبيعة، وخاصة مكافحة التلوث البيئي. وسيقدم سيغال خططه للعمل في هذا الاتجاه في الاجتماع الحزبي العام.

وكان سيغال قد حصل على الجنسية الروسية في نوفمبر 2016، وعينه وزير الخارجية ممثلاً خاصاً لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي