الدفاع الروسية: 48 طائرة أجنبية قامت بالاستطلاع قرب الحدود الروسية خلال أسبوع
Sputnik RUSSIAN DEFENSE MINISTRY
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 48 طائرة أجنبية قامت بتحليقات استطلاعية بالقرب من الحدود الروسية خلال الأسبوع الأخير.
وأشارت بيانات الوزارة التي أوردتها صحيفة "النجم الأحمر"، يوم الخميس، إلى أن الرادارات الروسية رصدت تحليقات لـ 40 طائرة استطلاع و8 طائرات مسيرة خلال الفترة المذكورة.
وقالت وزارة الدفاع إن الرادارات كانت تتابع جميع تلك التحليقات، ولم تسمح القوات المسلحة الروسية بانتهاك حدود الدولة.
المصدر: "تاس"