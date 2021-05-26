روسيا تطلق عملية تطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا

أكدت مستشارة رئيس "روس سيلخزنادزور" يوليا ميلانو، البدء بتطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا بلقاح "كارنيفاك كوف" في عدد من المناطق الروسية داخل العيادات البيطرية.

وقالت: "في عدد من مناطق روسيا، بدأت عملية تطعيم الحيوانات الأليفة ضد فيروس كورونا داخل العيادات البيطرية، تم تطوير الدفعات الأولى من لقاح (كوميفاك كوف) الوحيد في العالم، والذي طوره علماء روس من (روس سيلخزنادزور)، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض بين الحيوانات".

وأضافت: "يتم التطعيم من قبل العيادات الخاصة والعامة التي اشترت اللقاح من الشركة المصنعة (المركز الفدرالي لصحة الحيوان) التابع للمؤسسة الحكومية".

وتابعت: "لاحظنا اهتماما متزايدا بالتطعيم من قبل النشطاء والمربين وأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يسافرون بشكل متكرر، وكذلك المواطنين الذين يحتفظون بحيواناتهم في أماكن بعيدة".

ولقاح "كارنيفاك-كوف" الروسي هو الدواء الأول والوحيد المسجل حاليا في العالم ضد فيروس كورونا للحيوانات.

وتقدر فترة الحفاظ على المناعة بعد التطعيم بستة أشهر، وقد تم تطويره من قبل "المركز الفدرالي لصحة الحيوان" التابع لـ" روس سيلخزنادزور".

المصدر: "نوفوستي"