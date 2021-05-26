مقاتلة روسية تواكب طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس

أعلن الأسطول الشمالي الروسي أن مقاتلة تابعة له واكبت اليوم الأربعاء طائرة دورية نرويجية فوق بحر بارنتس.

وأكد الأسطول الشمالي أن مقاتلة من طراز "ميغ-31" أقلعت اليوم، بعد رصد وسائل مراقبة الأجواء التابعة للجيش الروسي هدفا عسكريا يقترب من حدود الدولة الشمالية.

وذكر الأسطول أن المقاتلة لدى وصولها إلى الموقع كشفت أن هذا الهدف هو طائرة دورية تابعة للجيش النرويجي من طراز "لوكهيد بيه-3 أوريون"، مؤكدا أن المقاتلة الروسية واكبت هذه الطائرة فوق مياه بحر بارنتس، دون وقوع خرق لحدود البلاد من قبل الطائرة النرويجية.

المصدر: تاس