روسيا.. رجال الدين الأرثوذكس سيدرسون الإسلام في قازان

أعلن مسؤول كنسي روسي أن برنامج الماجستير في "الدراسات الإسلامية" سيظهر مع دراسة اللغة العربية بمدرسة اللاهوت الأرثوذكسية في قازان العام الدراسي المقبل.

وقال رئيس اللجنة التعليمية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، ورئيس الأساقفة مكسيم كوزلوف: "من المقرر افتتاح برنامج الماجستير في الدراسات الإسلامية في مدرسة قازان اللاهوتية على مرحلتين. بما أن دراسة كاملة للتقاليد الدينية للإسلام تعني بالطبع معرفة اللغة العربية في العام الدراسي المقبل في السنة الأولى من برنامج الماجستير سيخصص بشكل أساسي لدراسة اللغة العربية والدراسات العربية بالمعنى الواسع للكلمة، وسيرتبط العامان الأكاديميان التاليان بدراسة العقيدة ومصادر التقاليد، والسياق التاريخي والثقافي للإسلام في العالم وفي بلدنا".

وأشار كوزلوف إلى أن مدرسة قازان ارتبطت تاريخيا بدراسة التدين غير المسيحي، وكانت هذه هي خصوصيتها كمؤسسة تعليمية عليا، لافتا على وجه الخصوص، أن القرآن نُشر لأول مرة باللغة الروسية في عام 1878 وترجم من قبل المعلم اللاهوتي، المستشرق غوردي سابلوكوف.

وأوضح رئيس اللجنة التعليمية للكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن الاستجابة لتحديات العصر تتطلب "معرفة أكاديمية كافية وهادئة عن الإسلام".

وصرح دامير مخيتدينوف، رئيس معهد موسكو الإسلامي، والنائب الأول لرئيس المديرية الروحية لمسلمي الاتحاد الروسي بعدم وجود خطط لتدريس تاريخ المسيحية في معهد موسكو الإسلامي حتى الآن.

وقال في هذا الشأن: "ليس لدينا مثل هذه الخطط، وأكاديميتنا الإسلامية البلغارية منخرطة في حوار بين الأديان، وتخصصنا هو علم الدين الإسلامي. ومن المنطقي أن الاهتمام بدراسة الإسلام وقيمه، في ضوء الزيادة في عدد السكان المسلمين، يزيد أيضا، بما في ذلك من طرف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".

المصدر: نوفوستي