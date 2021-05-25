ياقوتيا الروسية تقدم توضيحات بشأن "التطعيم الإلزامي" ضد كورونا

أوضحت سلطات جمهورية ياقوتيا الروسية بعض المسائل المتعلقة بإعلانها السابق عن جعل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد إلزاميا في أراضي الجمهورية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئاسة ياقوتيا وحكومتها إن الحملة ستشمل في المقام الأول عاملي مؤسسات التعليم الناشطين في مجال تنظيم عطل الأطفال الصيفية و"فعاليات جماهيرية على نطاق الجمهورية".

وفي 19 مايو وقع كبير الأخصائيين الصحيين في ياقوتيا مرسوما حول التحصين الإلزامي للسكان ضد كورونا، يتضح منه أن السلطات تخطط لتطعيم ما لا يقل عن 70% من سكان ياكوتيا البالغين بحلول متنصف الصيف القادم. ومع أن الوثيقة لا تتضمن إشارة مباشرة إلى أن التطعيم سيكون إلزاميا، إلا أن البيان الإعلامي الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي يذكر أن من حق رب العمل أن يطلب من الموظف معلومات توثق تلقيه اللقاح من عدمه، وعلى الموظف حضور مركز تطعيم حيث يمكنه أن يوثق رفضه تلقي التطعيم. مع شرحه لسبب قراره هذا أو تقديم وثيقة عن حالة طبية تحول ذون تطعيمه.

وأوضحت السلطات أن سبب ذلك هو سعيها إلى ضمان ظهور المناعة الجماعية لدى سكان الجمهورية في اقرب وقت ممكن.

وكانت السلطات الفيدرالية الروسية أعلنت مرارا أن التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد يبقى أمرا طوعيا.

المصدر: "نوفوستي"