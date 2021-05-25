الكرملين: بوتين ناقش العلاقات مع بكين مع عضو بالمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

قال الكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين بحث العلاقات الروسية -الصينية عبر الهاتف مع يانغ جيتشي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي وصل إلى روسيا في زيارة عمل.

وأضاف المكتب الصحفي للكرملين، في بيانه اليوم: "تمت خلال الحديث، مناقشة المسائل المتعلقة بالتطوير اللاحق للعلاقات الروسية الصينية، وللشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين الدولتين. وأشار الجانبان إلى الدور الهام لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين روسيا والصين، التي يحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لها".

وذكر البيان، ان الضيف نقل إلى الرئيس بوتين، رسالة شفوية من الرئيس الصيني شي جين بينغ، أكد فيها على الالتزام بنهج التعزيز الشامل للعلاقات الثنائية. من جانبه تحدث الرئيس الروسي بنفس اللهجة، وطلب من يانغ جيتشي نقل تحياته الودية وأطيب التمنيات إلى نظيره الصيني".

المصدر: نوفوستي