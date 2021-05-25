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وزير الصحة الروسي يحدد مهمة جديدة للأطباء

أخبار روسيا

وزير الصحة الروسي يحدد مهمة جديدة للأطباء
Sputnik
وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو
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قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن وزارته وضعت نصب عينيها مهمة تعويض العدد الزائد في الوفيات في عام 2020، بسبب الحالات المرتبطة بكوفيد-19.

وشدد الوزير، على ضرورة تركيز الاهتمام الخاص على أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف موراشكو، في مؤتمر "الأمراض غير المعدية و صحة سكان روسيا": " نحن نواجه مهمة حيوية جدا - تعويض الحجم الكبير في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في عام 2020 ، وإيلاء اهتمام خاص بأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها".

في وقت سابق، ذكرت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، أنه وفقا للبيانات الأولية لعام 2020 ، ارتفع معدل الوفيات في روسيا بنسبة 17.9٪ مقارنة بعام 2019.

المصدر: نوفوستي

 

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