وزير الصحة الروسي يحدد مهمة جديدة للأطباء
قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن وزارته وضعت نصب عينيها مهمة تعويض العدد الزائد في الوفيات في عام 2020، بسبب الحالات المرتبطة بكوفيد-19.
وشدد الوزير، على ضرورة تركيز الاهتمام الخاص على أمراض القلب والأوعية الدموية.
وأضاف موراشكو، في مؤتمر "الأمراض غير المعدية و صحة سكان روسيا": " نحن نواجه مهمة حيوية جدا - تعويض الحجم الكبير في الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في عام 2020 ، وإيلاء اهتمام خاص بأمراض القلب والأوعية الدموية ومضاعفاتها".
في وقت سابق، ذكرت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، أنه وفقا للبيانات الأولية لعام 2020 ، ارتفع معدل الوفيات في روسيا بنسبة 17.9٪ مقارنة بعام 2019.
المصدر: نوفوستي