دراسة: فعالية لقاح "أبي فاك كورونا" أعلى لدى النساء

قالت مقالة عملية نشرتها الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك"روس بوتريبنادزور" إن الفعالية المناعية للقاح "أبي فاك كورونا" المضاد لكوفيد أعلى لدى النساء منها لدى الرجال.

وذكرت المقالة، أن معهد المركزي العلمي لدراسات الأوبئة التابع لمؤسسة "روس بوتريبنادزور"، قام في الفترة من 12 ديسمبر 2020 إلى 15 مايو 2021، بتطعيم 1736 شخصا من العاملين في المؤسسة، بلقاح "أبي فاك كورونا" المضاد لكوفيد. وبعد ذلك خضع 807 أشخاص من الذين تم تطعيمهم بكامل جرعات اللقاح، لمراقبة موسعة.

تقول المقالة: "بشكل عام، تبين من الدراسة أن الفعالية المناعية للتطعيم، هي أعلى لدى الإناث".

تم تسجيل لقاح "أبي فاك كورونا" في 13 أكتوبر 2020 وبعد دراسات ما بعد التسجيل على المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، تمت اعتبارا من 3 مارس الموافقة على استخدامه على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما دون قيود.

المصدر: نوفوستي