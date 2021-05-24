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"روس بوتريبنادزور" تنصح بتطعيم كبار السن بثلاث جرعات من "أبي فاك كورونا"

أخبار روسيا

Sputnik
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نصحت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور"، بتطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بثلاث جرعات من لقاح "أبي فاك كورونا" لزيادة الفعالية المناعية.

وذكرت مقالة علمية، نشرت على موقع الهيئة، أن معهد المركزي العلمي لدراسات الأوبئة التابع لمؤسسة "روس بوتريبنادزور"،  قام في الفترة من 12 ديسمبر 2020 إلى 15 مايو 2021، بتطعيم 1736 شخصا من العاملين في المؤسسة، بلقاح "أبي فاك كورونا" المضاد لكوفيد. وبعد ذلك خضع 807 أشخاص من الذين تم تطعيمهم، لمراقبة موسعة.

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وأضافت المقالة: "بشكل عام، تتميز الفعالية المناعية بعد التطعيم، بوجود علاقة تناسبية عكسية مع عمر الذي تلقى اللقاح، مما يجعل من الممكن التوصية في الفئة العمرية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما باستخدام 3 جرعات من اللقاح زيادة الفعالية المناعية للتطعيم".

المصدر: نوفوستي

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