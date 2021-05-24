كورونا في روسيا.. أقل من 9 آلاف إصابة جديدة لليوم الرابع

سجلت روسيا اليوم الاثنين 8406 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبقى المؤشر تحت عتبة الـ9 آلاف لليوم الرابع، فيما رصدت 319 حالة وفاة جديدة مقابل 357 في اليوم السابق.

إقرأ المزيد

بذلك ارتفعت الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة في البلاد إلى 5 ملايين و9911، منها 118801 حالة وفاة، حسبما أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي.

وتماثل 6450 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 4 ملايين و624212 شخصا، مع بقاء 266898 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو انخفاضا بعدد الإصابات الجديدة إلى 2487 من 2924 أمس الأحد، فيما ارتفع عدد الوفيات اليومية من 56 إلى 59.

وفي مدينة بطرسبورغ زاد عدد الإصابات بشكل طفيف ليصل إلى 851 مقابل 842 أمس، بينما رصدت 38 حالة وفاة جديدة اليوم بعدما بلغ عددها 40 في إحصائية الأحد.

المصدر: RT