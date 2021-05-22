بوتين: روسيا دولة ذات إمكانيات فريدة للموهوبين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته أمام المشاركين في منتدى "المعرفة الجديدة"، إن المعرفة يجب أن تصبح مجددا من أهم قيم المجتمع - جذابة وسهلة المنال.

وذكر الرئيس بوتين، أن هذا هو الهدف الرئيسي لمجتمع المعرفة، الذي تركز أنشطته على جميع الأعمار والاهتمامات، وتظهر قصص نجاح الأطباء والعسكريين والمعلمين ورجال الأعمال وموظفي الخدمة المدنية والرياضيين.

وشدد بوتين على أن روسيا، هي بلاد تتمتع بفرص وإمكانيات فريدة لكل شخص نشيط وموهوب.

وذكر بوتين بأنه تم تأسيس رابطة "المعرفة"، في عام 1947، وقال: "في تلك الفترة عادت البلاد إلى الحياة الطبيعية، وأعادت بناء قطاعات الاقتصاد المدمرة، وكانت هناك حاجة إلى الشباب الهادف والمتعلم في كل مكان".

ونوه بوتين بأن رابطة "المعرفة"، "أخذت على عاتقها مهمة تعليمية ضخمة وصعبة. وقامت بإرشاد الشباب والمراهقين في اختيار مسار الحياة، وجعلت المعرفة، والسعي إليها من القيم الاجتماعية المعترف بها، وقامت في الواقع بتربية الآلاف من العلماء والباحثين والمهندسين والعاملين اللامعين الذين ضمنوا الدور الرائد لبلادنا في المجالات التكنولوجية والعلمية، بما في ذلك في مجالات رفيعة مثل الاستثمار السلمي للذرة والفضاء".

وأشار بوتين إلى أن روسيا تواجه اليوم، مهمات من نفس الحجم والنطاق وقال: "لقد تم تحديدها من خلال الهياكل التكنولوجية الجديدة والثورة الرقمية، وظهور واقع أون لاين والذكاء الصناعي، وكذلك سرعة التغيرات في العالم من حولنا، والسرعة الجديدة لإستيعاب المعارف، والتي تحدد بشكل مباشر نجاح وتنافسية كل فرد على حدة وكذلك البلاد بشكل عام".

المصدر: نوفوستي