مركز "فيكتور" يحدد عدد طفرات فيروس كورونا المكتشفة في روسيا وأكثرها انتشارا

قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، إن العلماء تمكنوا من تحديد أكثر من 13 ألف طفرة لفيروس كورونا لكن غالبيتها ليست هامة للعملية الوبائية.

وأوضح أن المركز، يراقب باستمرار تنوع فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، ويفحص جينومات الطفرات التي تثير أكثر الاهتمام من جانب السلطات الصحية.

وأضاف: "حتى هذه اللحظة، تم في روسيا تحديد 370 جينوما كاملا للسلالة البريطانية، و 27 للنوع الجنوب إفريقي، و 10 للسلالة الهندية".

وشدد على أن كافة الكيانات الفيدرالية الروسية، تقوم كل شهر بإرسال إلى هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين "روس بوتريب نادزور" عينات فيروسية ليتم تحديد وترتيب جينوم هذه العينات. ووفقا لرئيس المركز، حدد العلماء الروس حتى الآن أكثر من سبعة آلاف جينوم كامل لفيروس كورونا الجديد.

ونوه الخبير، بأنه يوجد لكل فيروس، جينوم خاص به - تسلسل DNA أو RNA خاص فريد. وينتمي فيروس كورونا SARS-CoV-2 إلى مجموعة من فيروسات RNA ، يتم تشفير جينومها المعقد إلى حد ما، في جزيء طويل من الحمض النووي الريبي (RNA). وعندما يتكاثر الفيروس أو ينسخ نفسه، فإنه يتغير قليلا في بعض الأحيان. تسمى هذه التغييرات بالطفرات.

عندما يستخدم العلماء كلمة "سلالة"، فإنهم يقصدون فرعا متميزا وراثيا من فيروس يختلف في طفرة واحدة أو أكثر عن "الأم".

المصدر: نوفوستي