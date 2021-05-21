بوتين يحيي الذكرى الـ 100 لميلاد الأكاديمي ساخاروف

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحية إلى المشاركين في فعاليات إحياء الذكرى الـ 100 لميلاد الأكاديمي أندريه ساخاروف الحائز على جائزة نوبل للسلام.

وقال بوتين في الرسالة التي نشر نصها على الموقع الرسمي للكرملين، اليوم الجمعة: "نعتز بصراحة بأن هذا العالم البارز كان مواطننا وعاش في عصرنا. وأصبحت أعماله وتصميماته مساهمة كبيرة لا تقدر بثمن في تطوير الفكر العلمي وضمان القدرات الدفاعية والأمن القومي لبلادنا".

ووصف بوتين الأكاديمي ساخاروف بأنه "إنسان شجاع ذو كرامة كبيرة".

يذكر أن أندريه ساخاروف ولد في موسكو 21 مايو عام 1921، وكان من بين كبار العلماء الفيزيائيين في الاتحاد السوفيتي وعضوا في أكاديمية علوم الاتحاد السوفيتي.

وكان ساخاروف من بين مصممي أول قنبلة هيدروجينية في الاتحاد السوفيتي، تم اختبارها في عام 1953.

وهو معروف بنشاطه الاجتماعي، حيث كان ساخاروف منذ أواخر الخمسينات من دعاة نزع السلاح وتقليص الترسانات النووية، وأحد مؤسسي الحركة في سبيل حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي. وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.

وتعرض ساخاروف للاضطهاد بعد إدانته إدخال القوات السوفيتية إلى أفغانستان في عام 1980، وعاش في المنفى قبل أن يعود إلى المشهد السياسي والاجتماعي عام 1986 في عهد "البيريسترويكا".

وتوفي الأكاديمي ساخاروف في موسكو عام 1989 عن عمر 68 سنة.

المصدر: RT+نوفوستي