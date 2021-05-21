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مصرع ثمانية عمال تسمما بالغاز في مدينة تاغانروغ جنوب روسيا

أخبار روسيا

مصرع ثمانية عمال تسمما بالغاز في مدينة تاغانروغ جنوب روسيا
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لقي ثمانية عمال روس مصرعهم اليوم الجمعة متسممين بالغاز أثناء قيامهم بأعمال إصلاح في شبكة المجاري.

وحسب أجهزة الطوارئ تعتبر الحوادث أثناء إصلاح شبكات الماء والمجاري أمرا شائعا، لكنها نادرا ما تؤدي إلى مثل هذا العدد من الضحايا. ويتمثل الخطر في العمل في ظل وجود تركيز عال من النيتروجين وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون والميثان والأمونيا وغازات أخرى.

مع بداية الدفء حيث تجاوزت الحرارة في المنطقة 25 درجة مئوية تزداد عملية انبعاث وتراكم الغازات السامة في المجاري.

المصدر: نوفوستي

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